Manavgat'ta meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde yaşanan kazada, şerit ihlali yaptığı belirtilen kapalı kasa kamyonet ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Sorgun’dan Side istikametine seyir halinde bulunan kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, iddiaya göre şerit ihlali yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışma meydana geldi.

ARAÇ TAKLA ATIP ORMANA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki ormanlık alana savrulan araç ters dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı.

Yetkililer, özellikle yaz sezonunda yoğunlaşan Manavgat trafiğinde sürücülerin şerit kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.