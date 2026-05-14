Antalya Manavgat’ta trafik kazası kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Aşağı Pazarcı Mahallesi 1073 Sokak’ta yaşanan kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım Caddesi yönüne ilerleyen Umut M. yönetimindeki 01 ALA 102 plakalı motosiklet, 1068 Sokak’tan Barbaros Caddesi yönüne giden Mümüne Ç. idaresindeki 07 BOV 309 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Umut M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Semire S. savrularak yere düştü. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Umut M. ve yolcu Semire S. ile otomobil sürücüsü Mümüne Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Ümmühani O. yaralandı. Yaralılardan 2’si olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunan 2 kişinin ise kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Manavgat’ta özellikle kontrolsüz kavşaklarda yaşanan kazalar, sürücüler için bir kez daha dikkat uyarısı oldu.

SÜRÜCÜYE 27 BİN 227 TL CEZA

Kaza sonrası yapılan incelemede, motosiklet sürücüsüne ehliyetinin yetersiz olması ve motosikletteki eksiklikler nedeniyle 27 bin 227 TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.