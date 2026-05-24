Antalya’nın turizm merkezlerinden Manavgat’ta korsan taşımacılık ihbarı üzerine polis ekiplerince durdurulan VIP araçta yapılan kontrollerin ardından sürücü hakkında işlem yapılmadı. Araçta bulunan Kazakistanlı turistlerin ücret ödemediklerini belirtmesi üzerine olay tutanak altına alınarak kapatıldı.

Olay, Sorgun Mahallesi Manavgat Otogar girişinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan “VIP araçla korsan taşımacılık yapılıyor” ihbarı sonrası bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

TRAFİK EKİPLERİ ARACI DURDURDU

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından durdurulan VIP araçta sürücü ve yolcuların kimlik ile taşıma belgeleri kontrol edildi.

Yapılan incelemede araçta bulunan Kazakistanlı turistlerin, yolculuk karşılığında herhangi bir ücret ödemediklerini ifade ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine sürücü hakkında korsan taşımacılık kapsamında cezai işlem uygulanmadı.

SÜRÜCÜ: “ÇOCUKLU AİLEYE YARDIM ETTİM”

Sürücünün ifadesinde, turistleri yanlarında küçük çocuk bulunduğu için araca aldığını ve herhangi bir ücret talep etmediğini söylediği belirtildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç ve sürücüye ait evraklarda da taşımacılık açısından eksik ya da ihlal oluşturacak bir durum tespit edilmedi.

TAKSİCİLERDEN İDDİA

Bölgede bulunan bazı taksiciler ise turistlerin önce taksi durağından fiyat aldığını, daha sonra uygulama üzerinden araç çağırdıklarını ve VIP aracın bu şekilde olay yerine geldiğini öne sürdü.

Son dönemde özellikle turizm bölgelerinde VIP araçlar ile korsan taşımacılık tartışmaları zaman zaman gündeme gelirken, Manavgat’taki olayda resmi işlem uygulanmadan tarafların yollarına devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında ihbarların değerlendirilmeye devam edeceğini belirtirken, yolcu taşıyan araçlarda belge ve izin kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.