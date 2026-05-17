Manavgat'ta Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Cumartesi Pazarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yaralanırken, kamyonette bulunan çilek kasaları yola ve pazaryeri tezgâhlarına savruldu.

UYARI LEVHASINA UYMADI, KAVŞAĞA HIZLI GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Gökdeniz B. yönetimindeki otomobil, pazar kavşağına geldiği sırada, Ömür G. idaresindeki kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre otomobilin kavşağa yüksek hızla girdiği ve uyarı levhasını dikkate almadığı görüldü.

İKİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi.

ÇİLEKLER PAZAR YERİNE SAVRULDU

Kamyonette taşınan çileklerin bir bölümü çarpışmanın etkisiyle pazaryeri tezgâhlarına ve yola saçıldı. Bazı kasaların araç içinde devrildiği görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.