Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından kesilen cezaların toplamı ise dikkat çekti.

KAVŞAKTA ÇARPIŞMA KAMERADA

Manavgat elektrikli bisiklet kazası, Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yapay şelale istikametine ilerleyen motosiklet ile Mithatpaşa Caddesi’nden ana yola çıkan elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücüler ve yolcu yere düştü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Ümit Z., motosiklet sürücüsü Mustafa E. Ö. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Furkan Z. yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Böyle kavşak kazaları bölgede sık yaşanıyor. Aynı hat üzerinde sürücüler özellikle kontrolsüz çıkışlardan şikayet ediyor. Sabah saatleri, trafik yoğunluğu... Bir anlık dalgınlık yetiyor.

CEZALAR DUDAK UÇUKLATTI

Kazanın ardından Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede ciddi ihlaller tespit edildi.

Sürücü belgesi olmadığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsüne 40 bin TL ceza kesildi. Motosiklet sürücüsüne ise ehliyet almaya hak kazandığı halde belgeyi almaması nedeniyle ceza uygulandı.

Ayrıca motosiklet sahibine de ayrı bir idari para cezası kesildi. Toplam ceza miktarı 63 bin 258 TLye ulaştı.

Ehliyetsiz kullanım konusu hâlâ çözülmüş değil. Herkes biliyor aslında ama… yine de çıkılıyor yola.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANANLARA UYARI

Son dönemde Antalya ve Alanya çevresinde elektrikli bisiklet kazaları artış gösteriyor. Trafik ekipleri özellikle ehliyet, kask ve kurallara uyulması konusunda sürücüleri uyarıyor.

Uzmanlar, elektrikli bisikletlerin hız ve kontrol açısından motosikletlere yakın risk taşıdığını belirtiyor. Özellikle kavşak girişlerinde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Günlük hayatta kısa mesafe diye tercih ediliyor ama sonuç bazen ağır oluyor. Bir kural ihlali, bir dikkatsizlik…