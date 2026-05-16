Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamuoyunun gündemini meşgul eden rüşvet davası karara bağlandı. Basına yansıyan bilgilere göre, eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makamında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başlayan hukuki süreç tamamlandı. Yargılama sonucunda, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu sanıklara ağır hapis cezaları verildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA 45 YIL HAPİS

Beşi tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Görevden alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yargılama neticesinde 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın kilit isimlerinden Hüseyin Cem Gül'e 41 yıl 9 ay ceza verilirken, rüşvet alırken suçüstü yakalanan eski başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter 40 yıl 20 ay hapis cezası aldı. Aynı dosyada yargılanan Mesut Kara'ya ise 22 yıl 8 ay ceza kesildi.

FİRARİ SANIKLARA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dava kapsamında yargılanan bazı sanıkların duruşmalara katılmaması üzerine mahkeme yeni tedbirler uyguladı. Karar duruşmasına gelmeyen iş insanı İlker Günay 22 yıl hapis cezasına mahkum edilirken, kendisi ve yine duruşmalara katılmayan Demir Demir hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, 12 yıl hapis cezası alan Sıla Ceyhan Berkaya'nın tahliyesine hükmedildi.

BÜYÜKŞEHİR SORUŞTURMASIYLA BAĞLANTILI İSİMLER

Antalya genelinde geniş yankı uyandıran dava dosyasında dikkat çeken bir diğer isim M. Okan Kaya oldu. Halihazırda Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Kaya, bu davadan da 8 yıl 21 ay 15 gün hapis ve 540 bin TL adli para cezası aldı. Bölgedeki yerel yönetim süreçlerini yakından ilgilendiren bu kararların, ilerleyen dönemde üst mahkeme aşamalarından geçmesi bekleniyor.