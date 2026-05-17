Manavgat'ta turistik tekne turlarıyla tanınan Manavgat Irmağı, suyun renginin aniden maviden kahverengiye dönmesiyle gündeme geldi. Yağmur suyu tahliye kanalından ırmağa kanalizasyon suyu karıştığı iddiası, bölgede yaşayan vatandaşlar ve turistler arasında büyük tepkiye yol açtı.

Özellikle Milli Egemenlik ve Yukarı Hisar mahalleleri hattındaki tahliye kanalından gelen atık su nedeniyle ırmağın doğal rengini kaybettiği öne sürüldü. Kirliliğin kısa sürede ırmak boyunca yayıldığı ve turistik tekne turları sırasında net şekilde görüldüğü belirtildi.

TURİSTLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Manavgat Irmağı’nda yaşanan renk değişimi, tekne turuna çıkan turistler tarafından da dikkatle izlendi. Bölgeye gelen ziyaretçiler, Antalya’nın en önemli doğal değerlerinden birinde ortaya çıkan bu görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Irmak kıyısındaki vatandaşlar ise kirliliğin hem çevre hem de turizm açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

MUHTAR: BU SORUN YENİ DEĞİL

Bölge muhtarı, benzer görüntülerin yıl içinde 10 ila 15 kez tekrarlandığını belirterek sorunun uzun süredir devam ettiğini söyledi. İlgili kurumlara defalarca başvuru yapıldığını ifade eden muhtar, tüm bildirimlere rağmen kirliliğin kaynağının kesin olarak tespit edilemediğini ve kalıcı bir çözüm sağlanamadığını aktardı.

TURİZM İMAJI İÇİN ENDİŞE YARATTI

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya’da, Manavgat Irmağı bölge turizminin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Irmakta oluşan kahverengi görüntü, tekne turu işletmecileri ve turizm sektörü temsilcileri açısından da endişe yarattı.

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı ve su kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Sorunun sık aralıklarla tekrar etmesi, Manavgat’ta yaşayan vatandaşların kalıcı çözüm beklentisini artırdı.