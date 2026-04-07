İstanbul’da belediyeye uzanan rüşvet iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonda milyonlarca lira nakit para ele geçirildi.

İstanbul’da yürütülen bir soruşturma, belediye koridorlarından çıkan iddialarla gündeme oturdu. Üsküdar Belediyesine yönelik operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde ise yapı ve iskan ruhsatları sürecinde usulsüzlük iddiaları var.

VALİZDE 4,5 MİLYON LİRA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan aramalarda dikkat çeken bulgular elde edildi. Operasyonda bir valiz içerisinde 4 milyon 500 bin lira nakit para, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Paranın balya balya olması… Masaya bile sığmadığı konuşuluyor.

“PARAVAN ŞİRKET” İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, belediye iştiraki olan Kent AŞ üzerinden bazı işlemlerin yürütüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre, yapı ruhsatı sürecinde yetkili olmayan kişilerin devreye girerek müteahhitlerden yasa dışı kazanç elde ettiği tespit edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasındaki süreçte, resmi olmayan bir yapı kurulduğu ve kararların bu yapı üzerinden yönlendirildiği iddia ediliyor.

RENK KODLU SİSTEM ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada en dikkat çeken detaylardan biri ise “renk kodlu sistem” oldu. İddiaya göre, oluşturulan özel bir Excel listesinde başvurular şu şekilde işaretlendi:

Mavi: Anlaşma sağlandı, işlem ilerlesin

Kırmızı: Anlaşma yok, işlem durdurulsun

Yeşil: Görüşme yapılmadı

Turuncu: Görüşme var ama netleşmedi

Bu sistem üzerinden hangi ruhsatın verileceği ya da bekletileceği belirlendiği öne sürülüyor.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın da bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında müteahhitler, mimarlar ve iş takipçileri de yer alıyor.

Liste uzun. İsim isim konuşuluyor ama süreç daha yeni.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üsküdar Belediyesi ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, tüm işlemlerin yasal çerçevede ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü savundu. Açıklamada, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Belediye yönetimi, sürecin yargı tarafından netleşeceğini ve kamuoyunun kesinleşmemiş bilgilerle yönlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şimdi herkes aynı şeyi soruyor… Bu iş nereye kadar uzanacak.