Yurt içi ve küresel piyasalardaki hareketlilik, yatırımcıların geleneksel güvenli limanı olan altına yönelimini etkilemeye devam ediyor. 23 Mayıs 2026

Cumartesi sabahı itibarıyla serbest piyasa verilerine göre güncel altın satış rakamları netleşti.

23 MAYIS GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Piyasalardan aktarılan verilere göre, gram altın satış fiyatı 6.630,84 TL olarak kaydedilirken, çeyrek altın satış fiyatı 10.887,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Daha büyük ölçekli yatırımlar için tercih edilen yarım altın satış fiyatı 21.768,00 TL, tam altın satış fiyatı ise 43.283,16 TL üzerinden alıcı buluyor.

Vatandaşların birikim aracı olarak yakından takip ettiği Cumhuriyet altını satış fiyatı 43.396,00 TL, gremse altın satış fiyatı ise 108.539,82 TL olarak belirlendi. Uluslararası piyasaların temel referans noktası olan ons altın satış fiyatı 4.509,38 Dolar seviyesinde bulunuyor.

EKRAN FİYATLARI İLE FİZİKİ PİYASA ARASINDAKİ FARK NEDEN OLUR?

Finans piyasalarında yayımlanan bu rakamlar, uluslararası piyasalar ve bankalar arası işlemlerdeki gösterge fiyatları temsil ediyor. Fiziki altın alım satım işlemlerinde kuyumcuların uyguladığı işçilik maliyetleri, sigorta giderleri ve alım-satım makası (spread) nedeniyle, perakende satış noktalarındaki nihai fiyatlar tabeladaki değerlerden bir miktar farklılık gösterebiliyor.