Antalya Manavgat'ta yaşanan olayda, pencereden düşen küçük çocuk beton yerine toprak alana düşerek hayatta kaldı. Ayağında kırık tespit edildi.

2. KATTAN DÜŞTÜ, FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Antalya Manavgat'ta ilçesinde yaşanan olay, kısa sürede büyük panik yarattı. Milli Egemenlik Mahallesi 9011 Sokak üzerindeki iki katlı bir binada yaşayan 4 yaşındaki Zeynep Ürek, evin penceresinden aşağı düştü.

O sırada annesinin kısa süreliğine markete çıktığı öğrenilirken, küçük çocuğun apartmanın önündeki beton zemin yerine toprak alana düşmesi olası bir faciayı önledi. Toprak alanda bulunan çiçeklerin de düşüşün etkisini azalttığı değerlendiriliyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun pencereden düşmesi ve ardından çevredeki vatandaşların panikle yardıma koştuğu görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Zeynep’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYAĞINDA KIRIK VAR

Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerde küçük çocuğun topuk kısmında kırık olduğu tespit edildi. Tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.