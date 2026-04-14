Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. 7 kişi yaralanırken, saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı iddiası gündeme geldi.

OKULDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün korku dolu anlara sahne oldu. İddiaya göre bir kişi okul içerisine girerek silahla rastgele ateş açtı. Olay sırasında öğrenciler büyük panik yaşarken, sınıflarda saklanmaya çalışanlar olduğu öğrenildi.

Olayın nasıl başladığı henüz net değil. Ama içeriden gelen ilk bilgiler durumun ciddi olduğunu gösteriyor.

REHİN İDDİASI ORTAYA ATILDI

İlk bilgilere göre saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü. Bu iddia resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmazken, güvenlik güçlerinin okul içinde operasyon başlattığı bildirildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi. Velilerin okul çevresinde endişeli bekleyişi sürüyor.

7 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı.

Bölgede operasyon devam ediyor. Saldırganın etkisiz hale getirilip getirilmediğine dair resmi bir açıklama henüz yok.