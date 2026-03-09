Bilader Alanya'da hindi gündüzleri hava eyi emme akşamları ayaz oluyoru. Esgi bizim Alanya evlerindeki ocağlıglar ağlıma geldi öndün, engi ocağlıgları örzülüeyom. Hindi de aletirigli bişeel aled var emme engi aledlerin heç biri esgi ocağlıgların yerini dudmaayoru. Isıcag havayı bi tarafından püfürüyor, bi tarafından ısıcag hava uçub gediyoru. Ocağlıg ööle mi? Pelid odunlarını kösersin. Ataş çıtır çıtır yanır. Yalnız hava içig rüzgarlı olursa, muhariden rüzgar girdimidi dumanı evin içine pufuruverir. Biteg engi zorluu var. Bi de bacayı temizleecen, isini dökücen. Davlumbazı konturol edicen. Deelise davlumbaz ataş alıverir.

Bi de engile sovug havalarda yayla havasını hazederim. Sert olur emme gendini üşüdmezsen dadından yenmez. Varıcan yaylaya, ocağlıyı yakıcan. Dışarda kar tipileeceg. Bi de guş avına gedicegsin. Engile havalarda gara tavıg, bozalag dökülür galır. Gara tavığın, bozaalan eyi mıglası olur. Hindi mıglayı da çoo bilmez. Guşu sovanıla gavırısın. İsdüne de yumurta gırarsın. Mıgla deyi endeene denir.

Hindi gara tavıg, bozalag dedig de ağlıma esgi guşlar geldi. Bilader emme bana gasdede ayırıverdikleri yer innenin yurdusu gibi bi yer. Yer biddi. Esgi guşları da soona annadıvereem.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.