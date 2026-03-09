ALKÜ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği anlamlı etkinliklerle kadınların toplumsal hayattaki rolünü, başarılarını ve üretkenliğini bir kez daha görünür kıldı. ALKÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yapılan birçok programla dolu dolu geçti. Programlar ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın ALKÜ’de görev yapan kadın akademisyenlere ve kadın personele hediye dağıtmasıyla başladı. Rektör Türkdoğan’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ve Genel Sekreter Hüseyin Er de eşlik etti. Rektör Türkdoğan, hediye verirken kadın akademisyen ve personelle sohbet ederek talepleri de dinledi.

KADINLAR BAŞARILARINI ANLATTI

ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) ev sahipliğinde “Alanya’da Geleceğe İlham Olan Kadınların Sesi” isimli konferans düzenlendi. Programın açılış konuşmasını ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meltem Akca yaptı. Akca konuşmasında merkezin yürüttüğü bilimsel ve toplumsal faaliyetlere değinerek kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinin toplumların sürdürülebilir geleceği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Serpil Bardakçı Tosun’un yaptığı konferansta, akademisyen Prof. Dr. Feyza Meryem Kara, Hukukçu Av. Zühal Şilenger, Otomotiv Teknolojileri Uzmanı Tuğba Kaya, Güllerpınarı Mahalle Muhtarı Serap Yamanneğiş başarıları dolu hayatlarını ve zorlandıklarını konuları anlattılar. Farklı meslek alanlarından gelen konuşmacılar, kendi başarı hikâyelerini ve deneyimlerini paylaşarak özellikle genç katılımcılara ilham verdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Prof. Dr. Işık Bayraktar, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TAKI ATÖLYESİ YAPILDI

Günün ikinci bölümünde gerçekleştirilen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Takı Atölyesi” ise beklentilerin üzerinde ilgi gördü. Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve belediyenin Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen atölye, yoğun talep nedeniyle oldukça kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar kendi tasarladıkları takıları üretme fırsatı bulurken etkinlik, kadınların yaratıcılığını ve üretkenliğini ortaya koyan renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN