Alanya’da vatandaşların kullandığı yürüyüş yolunda bir kişinin uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kamuya açık alanda yaşanan bir olay vatandaşları şaşkına çevirdi. Gün içinde çok sayıda kişinin kullandığı bir yürüyüş yolunda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın uygunsuz davranışlarda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın çevredeki insanlara aldırış etmeden ahlak dışı hareketlerde bulunduğu görülüyor. Yoldan geçen kadınları fark ettiği anda ise panikleyerek üzerini toparlamaya çalıştığı anlar kameraya net şekilde yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Alanya’da yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle ailelerin ve çocukların sık kullandığı yürüyüş alanlarında bu tür olayların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirten birçok kişi, yetkililerin konuyla ilgili harekete geçmesini istedi.

Bir vatandaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İnsanlar burada spor yapıyor, çocuklar bisiklet sürüyor. Böyle bir şeyin ortalık yerde olması gerçekten mide bulandırıcı,” ifadelerini kullandı.

Alanya’da halka açık alanlarda güvenliğin artırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, “Alanya yürüyüş yolunda uygunsuz davranış skandalı” olarak gündeme gelen olayın sorumlularının tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyor.

Bir süre görüntüyü izledikten sonra insan ister istemez düşünüyor… Gündüz vakti, insanların gelip geçtiği bir yerde böyle bir şey nasıl olur diye. Bir tuhaflık var işte.

Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.