Bilader hu sıralar hava içig güzdi emme engi Alanya'nın havasına garer olmaz. Adamı bi daggada hasda eder yatırır. Onun üçün ben fanillala donun üsdüne ald-üsd bi içlig geyiyom. Yünlü, adamı ısıcag dutar. İsdüne bi gömleg, bi süveter, bi de çeked geyiyom. Altıma gişlig şalvarı geyiyom, kafama da süsmegli şabgayı dakıyom. Dün moturula gale ardından aarü geçib gederim, cavırlar çimiyoru. Ben yazın bile bi sefir çimdim denizde. Gönül hökmederdi esgiden, hindi edmeeyoru. Çocukana havızlarda, gurbaa boklarının içinde, dere bövetlerinde yüzeg örendidig. O zamanlarda nerde engile mayo, şord alıcag para. Gara çabıttan Arap Ali'nin oolu Şavkı Emmi'ye iramedli bobam bi gara don digdiriverdi. Gara donun çapıdını da Yusuf'un Musdaefendi'den alırdı. Vay benim bobam vay. Hindi saa olsadü da engile Ali Müdür'ün torunu Memed Ali Dim'in gasdesinde yazı yazdığımı bi görseedi. Neyise bilader, endee gara donulan gargılığın addakasında çimerdig. O vakıtlar nerde engile şemşiyeler? Güneşden bildiin börterdig. Gargılığın ordan gorkardüg, böcü börtü olur dellerdi. Bi de gale ardında maaranın ollarda çimerdig. Gale ardına altında otururuz deyi talbar yapardüg. Talbarın üsdünü beledan pürülen örterdig. Beledan pürü güneşi geçirmezdi. Dee gızlar yarışının ora gadar yüzeg yarışı yapardüg. Alanyalılar Aşüglar Maarası'na gızlar yarışı da der. Velasıl kelam bizim gönül yorgun bilader. Emme cavırlar dadını çıkarıyoru denizin. Helal olsun cavırlara.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.