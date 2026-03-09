Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje de şehrin dört bir yanındaki ağaçlardan titizlikle toplanan turunçlar, Alanya Üniversitesi bünyesinde eğitim gören 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından büyük bir özveriyle işlenerek geleneksel yöntemlerle reçel haline getirildi. Hazırlanan reçel ve marmelatlar Ramazan Meydanı’nda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan kampanyada satışa sunulan kavanozlar kısa sürede tükenirken, vatandaşlar iki evladın sağlığına kavuşması için seferber oldu. Reçel satışından elde edilen gelir, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa tarafından Taha Miraç ve Elisa Deniz’in ailelerine teslim edildi. Gerçekleştirilen teslimde, Alanya halkının gösterdiği dayanışmanın iki çocuğun tedavi sürecine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, kampanyaya destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, dayanışma ve paylaşma kültürünün kente güç katmaya devam ettiğini ifade etti.

Taha Miraç ve Elisa Deniz’e destek olmak için:

Taha Miraç: TR17 0001 0090 1088 8387 3050 01

Elisa Deniz: TR24 0001 0090 1104 6402 1050 01

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN