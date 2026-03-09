TRENDYOL Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetti. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı bir puan ve gösterdiği mücadelenin morali ile Çaykur Rizespor karşısına çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikaları orta alan mücadelesiyle geçti. Konuk ekipte konsantrasyon eksikliği dikkat çekti. Dakikalar 9'u gösterdiğinde ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen hücumda Mebude ceza sahasında topla buluştu. Doğukan'ın kayarak müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Laçi sol alt köşeye yerden sert bir vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Antalyaspor yediği golün şokunu atlatmaya çalışırken tempoyu yükseltti. Kırmızı beyazlı ekip kanat organizasyonları ile etkili olmaya çalışsa da skor üretemedi. İlk yarının son düdüğü çalarken Antalyaspor soyunma odasına 1-0 geride girdi. Mücadelenin ikinci yarısına Antalyaspor beraberlik golünü bulmak adına sahaya çıktı ancak ikinci yarının ilk bölümünde oyunun temposu oldukça düşük kaldı. Konuk ekip kendi yarı sahasında pas yaparak oyun kurmaya çalışsa da rakip kalede pozisyon üretmeyi başaramadı. Son dakikalara girilirken Akdeniz ekibi baskısını arttırdı. Ancak bu baskıdan da gol çıkarmayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Antalyaspor 24 puanda kalırken Ç. Rizespor puanını 30'a yükseltti. Süper Lig'in 26 haftasında. Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'nü ağırlayacak. Ç. Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şerife ÇOBAN

Kaynak: Haber Merkezi