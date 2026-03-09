Alanya Oba sahilinde tartışmalı bir inşaat projesi hukuk krizine dönüştü. Komşu parseller dava açtı, arsa sahibi de belediyeye “ruhsatı iptal edin” diye dilekçe verdi. Buna rağmen inşaatın devam ettiği iddiası gündeme geldi.

Alanya’nın Oba Mahallesi sahil bandında yükselen bir inşaat projesi kentte yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Projeye karşı komşu parseller tarafından açılan iptal davası sürerken, bu kez beklenmedik bir gelişme yaşandı. İnşaatın yapıldığı parselin arsa sahibinin de ruhsatın iptal edilmesini istediği ortaya çıktı.

İddiaya göre buna rağmen şantiyedeki çalışmaların tamamen durmadığı ve inşaat faaliyetlerinin belirli ölçüde sürdüğü öne sürülüyor. Bu durum ise bölgede yaşayan vatandaşlar ve hukukçular arasında ciddi soru işaretleri yarattı.

ARSA SAHİBİNDEN BELEDİYEYE ŞOK DİLEKÇE

Dosyada yer alan en dikkat çekici gelişme, taşınmazın sahibi Nadide Sert’in Alanya Belediyesi’ne sunduğu resmi dilekçe oldu. 26 Şubat 2026 tarihli dilekçede Sert’in, inşaat ruhsatının iptal edilmesini açık şekilde talep ettiği ifade edildi.

Arsa sahibi dilekçesinde, alınan yapı ruhsatının imar planına ve plan notlarına aykırı olduğunu düşündüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ben yasaya ve imar plan notlarına, imar planına aykırı biçimde alınmış olan inşaat ruhsatı ile inşaatımın yapılmasını istemiyorum. Bu itibarla belirtilen yapı ruhsatının derhal iptali ile parsel üzerinde devam etmekte olan hafriyat çalışmalarının derhal sonlandırılmasını ve parselimin eski hale getirilmesini saygıyla arz ve talep ederim.”

VEKALET YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASI

Dosyada yer alan bir diğer tartışma ise müteahhit firma ile yapılan kat karşılığı sözleşme üzerinden ortaya çıktı. Belgelerde vekalet yetkisinin kötüye kullanıldığı yönünde iddiaların yer aldığı ifade edildi.

Kat karşılığı sözleşmeye göre arsa sahibine ait olması gereken %65 payın projede %61,68’e düşürüldüğü ileri sürüldü. Bu durumun sözleşmeye aykırı olduğu ve hak kaybına yol açtığı iddiası dosyada yer alan önemli başlıklardan biri olarak gösteriliyor.

PROJEYE “EMSAL FAZLASI VE FAZLA KAT” İDDİASI

Komşu parseller tarafından açılan iptal davasında ise projeye yönelik imar iddiaları gündeme taşındı. Davaya göre projede birden fazla imar kuralının ihlal edildiği öne sürülüyor.

İddialara göre:

Toplam inşaat alanının planlarda maksimum 1036 metrekare olması gerekirken ruhsatta 1746 metrekare olarak gösterildiği,

olarak gösterildiği, Bölgede 5 kat sınırı bulunmasına rağmen projede 6 kat uygulandığı ,

, Çekme mesafelerinin yapı nizamını bozacak şekilde düzenlendiği

Bu iddiaların yargıya taşındığı ve sürecin mahkeme tarafından incelendiği öğrenildi.

Oba sahilindeki proje ile ilgili hukuki süreç devam ederken, arsa sahibinin ruhsat iptali talebine rağmen inşaatın nasıl ilerlediği sorusu bölgede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Şimdilik dosya mahkemenin önünde. Ama mahallede konuşulan şey başka: “Arsa sahibi bile istemiyorsa bu bina nasıl yükseliyor?” Bunun cevabı… henüz net değil.