Antalya Gazipaşa'da telefon hattı kopyalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılık iddiası gündeme geldi. İlçede yaşayan Sezer Sarı, telefon hattının kopyalandığını fark ettikten sonra rehberindeki kişilerden gelen telefonlarla durumu öğrendi.

Sarı’nın iddiasına göre olay, kendisini arayan ve Tivibu kurulumu için talep oluşturulduğunu söyleyen kişilerle yaptığı kısa bir telefon görüşmesiyle başladı. Böyle bir talebi olmadığını söyleyen Sarı, görüşme sırasında telefonuna Türk Telekom üzerinden bir doğrulama kodu geldiğini belirtti.

Kısa süre sonra hattının kontrolünün ele geçirildiğini söyleyen Sarı, dolandırıcıların kendi adına yeni bir WhatsApp hesabı açtığını ve rehberindeki kişilerle iletişime geçtiğini ifade etti.

WHATSAPP ÜZERİNDEN PARA TALEBİ

Telefon hattının kopyalanmasının ardından dolandırıcıların WhatsApp üzerinden para istediğini belirten Sarı, o sırada telefonunun sürekli meşgul çaldığını ve aramaların çoğunu cevaplayamadığını söyledi.

Dolandırıcıların rehberde bulunan kişilere acil nakit ihtiyacı olduğu yönünde mesajlar gönderdiğini belirten Sarı, bazı arkadaşlarının bu mesajları gerçek sanarak farklı miktarlarda para gönderdiğini dile getirdi.

Yaşanan durumun hem kendisini hem de çevresini mağdur ettiğini ifade eden Sarı, olayın ardından resmi şikayette bulunduğunu söyledi.

“BENİM CANIM YANDI, BAŞKASININ YANMASIN”

Dolandırıcıların mesajlarda kendi adını kullanmadığını, güven oluşturmak için aynı soyadı taşıyan yakınlarının isimlerini kullandıklarını anlatan Sarı, vatandaşları uyardı.

Sarı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Tanımadığınız kişilerden gelen aramalara dikkat edin. Telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Böyle durumlarda hemen operatörünüzle ve emniyetle iletişime geçin.”

YETKİLİLERDEN DİJİTAL DOLANDIRICILIK UYARISI

Yetkililer, son dönemde telefon hattı kopyalama ve WhatsApp hesabı ele geçirme yöntemiyle yapılan dolandırıcılık vakalarında artış yaşandığını belirterek vatandaşların özellikle doğrulama kodları ve bilinmeyen aramalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden operatör ve emniyet birimleriyle iletişime geçilmesini öneriyor.