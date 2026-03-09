Finike açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 6 organizatör gözaltına alındı.

Antalya açıklarında gece saatlerinde yaşanan düzensiz göçmen faciası, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında ortaya çıktı. Finike ilçesi açıklarında tespit edilen yüksek süratli bir lastik botun batması sonucu 14 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, saat 02.24 sıralarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edildi. İçinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı lastik botun görülmesi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

BOT KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin yaptığı görsel ve sesli uyarılara rağmen botun yüksek hızla kaçmaya devam ettiği belirtildi. Saat 05.09 sıralarında ise düzensiz göçmen botunun rotasını aniden Sahil Güvenlik Botu TCSG-9 üzerine kırdığı ifade edildi.

Çarpma sonucu botta bulunan göçmenlerin bir kısmı denize düştü. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri TCSG-510, Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-104 ile birlikte TCSG-914, KB-33 ve KB-34 botları sevk edildi.

14 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 6 düzensiz göçmen ile 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi sağ olarak kurtarıldı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından fiber karinalı botla kaçan bazı göçmenlerin Demre ilçesi Beymelek sahilinden karaya çıktığı belirlendi. Karaya ulaşan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Denizdeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği, kayıp olma ihtimaline karşı kurtarılan göçmenlerle mülakat yapıldığı bildirildi.

Gece saatlerinde yaşanan bu olay, Akdeniz’deki düzensiz göçmen kaçakçılığı rotalarının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Bölgede son yıllarda benzer trajediler sık sık yaşanıyor.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlatırken, göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.