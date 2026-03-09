Kaptan Pilot Gizem Şencan..

Alanyalı..

Baba Haluk Şencan Alanya’da kurduğu yazılım şirketinde yazılım uzmanı..

Anne Gülfidan hanım şirket ortağı..

Gizem kaptan pilot olmayı küçüklüğünde kafaya koymuş..

Ailenin destek rüzgarını da alınca ver elini İstanbul Özyeğin Üniversitesi..

1 yıl hazırlık..

4 yıl pilotaj eğitimi..

Fakülteyi ve bölümünü birincilikle bitiriyor.. Helal olsun..

Gizem Kaptan üniversitenin ‘Yüksek Onur Nişanı’nı da hak ediyor.

Ne büyük gurur..

Ne büyük başarı..

MaşAllah.

Gizem Kaptan; kararlı, azimli, çalışkan..

Yolcu uçuracağı günleri sabırsızlıkla bekliyor..

Nihayet 2018’de ilk yolcu uçağında yardımcı kaptan olarak uçmaya başlıyor.

Ben aileyle, anne babayla sık sık görüşüyorum..

Müstesna insanlar..

Anne baba kızları Gizem kaptandan da heyecanlı.

Gizem kaptan şimdi artık Boing 737 uçaklarında sorumlu kaptan olarak uçmaya başladı bile.

Gerek yurt içi gerekse dünyanın bir ucuna yolcu taşıyor.

Hatta yeni pilot adaylarına yer dersi eğitimi vermeye de başladı.

Helal olsun..

Alanyalı bir kaptan pilot göklerde göğsümüzü kabartıyor.

Ne zaman uçağa binsem pilot anonslarını pür dikkat dinler oldum.

Öyle ya belki hemşehrim Gizem kaptana denk geliriz diye..

Bir Alanyalı olarak hemşehrim Gizem kaptanı tebrik ederim.

Yolun açık olsun Gizem Kaptanım..