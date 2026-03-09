Duruşma günü ilçede ilan edilen eylem yasaklarına dikkat çeken Karagöz, "Duruşmalar TRT’de yayınlanabilir diye yola çıktılar; bırakın yayınlamayı, duruşma boyunca tüm ilçede toplantı ve gösteri yapılmasını yasakladılar. Herkes çok iyi biliyor ki, yapılan tüm işlemler siyasidir" ifadelerini kullandı.
‘2019’UN RÖVANŞINI ALMAYA ÇALIŞIYORLAR’
Sürecin sandıkta kaybedenlerin bir rövanş çabası olduğunu savunan Karagöz, açıklamasına şöyle devam etti: "Seçim kaybetmeyen Ekrem İmamoğlu'na yapılanları millet çok iyi biliyor. 2019 seçimlerini iptal etmekle başlayan bu süreç, bugün diploma iptalinden tutuklamaya kadar geldi. Koltuğu kaybetmekten korkanlara inat, sandıktan kaçmayanlar olacağız." Av. Mehmet Can Karagöz, adaletin kişisel çıkarlara göre eğilip bükülemeyeceğini belirterek; laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini sonuna kadar savunacaklarının altını çizdi.(Sudi ÇANDIR)
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk sürecindeki ilk duruşmasına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Karagöz, yaşanan süreci "Türk siyasi tarihinin kara lekesi" olarak nitelendirdi.
Duruşma günü ilçede ilan edilen eylem yasaklarına dikkat çeken Karagöz, "Duruşmalar TRT’de yayınlanabilir diye yola çıktılar; bırakın yayınlamayı, duruşma boyunca tüm ilçede toplantı ve gösteri yapılmasını yasakladılar. Herkes çok iyi biliyor ki, yapılan tüm işlemler siyasidir" ifadelerini kullandı.