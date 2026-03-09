​Duruşma günü ilçede ilan edilen eylem yasaklarına dikkat çeken Karagöz, "Duruşmalar TRT’de yayınlanabilir diye yola çıktılar; bırakın yayınlamayı, duruşma boyunca tüm ilçede toplantı ve gösteri yapılmasını yasakladılar. Herkes çok iyi biliyor ki, yapılan tüm işlemler siyasidir" ifadelerini kullandı.

‘2019’UN RÖVANŞINI ALMAYA ÇALIŞIYORLAR’

​Sürecin sandıkta kaybedenlerin bir rövanş çabası olduğunu savunan Karagöz, açıklamasına şöyle devam etti: ​"Seçim kaybetmeyen Ekrem İmamoğlu'na yapılanları millet çok iyi biliyor. 2019 seçimlerini iptal etmekle başlayan bu süreç, bugün diploma iptalinden tutuklamaya kadar geldi. Koltuğu kaybetmekten korkanlara inat, sandıktan kaçmayanlar olacağız." ​Av. Mehmet Can Karagöz, adaletin kişisel çıkarlara göre eğilip bükülemeyeceğini belirterek; laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini sonuna kadar savunacaklarının altını çizdi.(Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi