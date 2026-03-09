Kadınların üretkenliğini ve yaratıcılığını ön plana çıkaran etkinlikte katılımcılar, kendi bez çantalarını boyayarak özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Gün boyunca süren workshopta kadınlar bir araya gelerek hem sosyalleşme hem de üretme fırsatı buldu. Renklerin ve yaratıcılığın buluştuğu etkinlikte ortaya çıkan her tasarım, kadınların gücünü ve hayal gücünü yansıtan özel birer eser niteliği taşıdı. Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, kadınların hayatın her alanındaki emeğine ve üretkenliğine dikkat çekildi. Katılımcılar keyifli anlar yaşarken, ortaya çıkan renkli görüntüler etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Anatolia Hospital ve Alanyum AVM yetkilileri, kadınların toplumdaki değerine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti. Kadınların üretme gücünü destekleyen ve onları bir araya getiren bu özel etkinlik, 8 Mart’ın ruhuna yakışan anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi