Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında Alanya Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in yanı sıra Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kurum müdürleri ve Alanya Huzurevi sakinleri katıldı. Programda yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerinin Kadınlar Günü'nü kutlayan Vali Hulusi Şahin, "Milletimizin kuruluş kodlarında kadına hürmet ve kadının değeri çok özel bir şekilde yazılmıştır. Türk milleti kadınına, annesine, eşine, kız kardeşine, kızına çok özel değer verir. Bugün Dünya Kadınlar Günü'nü, bunu bir kere daha hatırlamak ve unutulmuş o medeni vasfımızı yeniden hatırlamanın fırsatı olarak değerlendiriyorum. Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız bugünlerde siz değerli büyüklerimizin sofrasında bulunmak ve ellerini öpmek bizler için büyük bir bahtiyarlık kaynağı. Bizleri misafir eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, huzurevimizin kıymetli yöneticilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Ardından huzurevi sakinlerinden oluşan koro, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

