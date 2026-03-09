Dünya nereye gidiyor? Bu soruyu sormaktan yorulduk ama cevaplar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İnsanlık, kendi elleriyle inşa ettiği bu modern çağın karanlığında kaybolmuş durumda. Eskiden toprak için, sınır için kan dökülürdü; herkes bir şekilde yerini bulurdu. Peki ya bugün? Bugün neyi paylaşamıyorsunuz?

Masum insanları, çocukları katlediyorsunuz! Din adı altında Müslümanlara zulüm ediyorsunuz! Din nedir Allah aşkına? Din; edepli olmayı, insan olmayı, karakteri düzenlemeyi öğretir. Din, Allah ile kul arasındadır. Siz dinleri kullanarak insanları şekillendiremezsiniz; onu ancak kul ve Allah yapar! Yazıklar olsun kurduğunuz bu düzene.

Hayat, hırslarınızın peşinde başkalarının canını yakacak kadar uzun mu sanıyorsunuz? Yaradan’ın verdiği o kutsal canı, siyasi hamlelerinizle, kirli politikalarınızla alma hakkını size kim verdi? "Savaşa Hayır" sloganları havada asılı kalıyor; çünkü güç odakları kandan beslenmekten, kaostan güç devşirmekten vazgeçmiyor.

80 Yıllık Emanet ve Bitmeyen Zulüm

Doğumla ölüm arasında, şanslıysak asgari 80 yılımız var. Önünüzde kalan o 20-30 yılı huzurla, mutlu mesut yaşamak varken; nedir bu bitmek bilmeyen zulüm? Şeytan yanınızdan hiç mi ayrılmıyor? İnsanca yaşamak için; yemek, içmek ve başını sokacak huzurlu bir ev için "üç kuruş" yeterliyken, bu doyumsuzluk neden?

Dünya nimetlerine doymadınız, yetmedi; çocukları öldürüp, geleceklerini çalıp yediniz! Siz nasıl canilersiniz?

Epstein ve Savaşın Perdesi

Bakın, yine Epstein dosyası gündeme oturdu. Pislikler saçılmaya, gerçekler yüzeye çıkmaya başladığı an bir bakıyoruz ki dünyanın bir yerinde yine bombalar patlıyor. Neyi saklıyorsunuz? Gündemi savaşla oyalayarak o karanlık eylemlerin unutulacağını mı sanıyorsunuz?

Epstein dosyası ve o masum çocuklara yapılan şeytani işler asla unutulmayacak. Kim bu işlere karışmışsa, hangi kirli el o masaya dokunmuşsa er ya da geç ifşa olacak. İstediğiniz kadar savaş çıkartın, istediğiniz bombayı patlatın; gerçeğin ışığı en karanlık dehlizlere sızacaktır.

Şeytan Mağlup Olmaya Mahkumdur

Unutmayın ki; insan Allah’a bir nefes kadar yakındır. Bu yüzden sakın ola şeytanın kazandığını, kazanacağını sanmayın. Şeytan, kendi kibrinde ve karanlığında mağlup olmaya mahkumdur.

Şimdi, tam şu an elinizi açın ve Yaradan’a dua edin. Bizi bu şeytani zihniyetten, çocukların kanıyla beslenen bu canilerden kurtarsın diye. O, "Kün feyekün" der; yani "Ol" der ve olur! Adalet er ya da geç tecelli edecektir.

Ve öyle de olacak. Amin.