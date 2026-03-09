Alanya’da dikkat çeken bir mahkeme satış ilanı yayımlandı. Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yürütülen işlem kapsamında, Oba Mahallesi’nde bulunan bir arsa elektronik ortamda artırmayla satışa çıkarılıyor.

Satışa konu olan taşınmazın, 388 ada 2 parsel üzerinde yer aldığı ve toplam 2.163,97 metrekare büyüklüğünde olduğu açıklandı. Mahkeme tarafından belirlenen muhammen bedel 59 milyon 500 bin TL olarak duyuruldu.

OBA’DA YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK ARSA

Alanya’nın son yıllarda en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Oba Mahallesi, hem konut projeleri hem de ticari yatırımlar nedeniyle yatırımcıların radarında yer alıyor.

Satışa çıkarılan arsanın bulunduğu bölge de özellikle yeni yapılaşmaların yoğunlaştığı noktalardan biri. Bölgedeki arsa fiyatlarının son dönemde ciddi şekilde yükseldiği biliniyor.

Birçok yatırımcı için bu tür Alanya mahkemeden satılık arsa ihaleleri dikkatle takip edilen fırsatlar arasında yer alıyor.

Tabii bu tür satışlar bazen sadece yatırımcıların değil, bölgede arsa arayan yerel müteahhitlerin de radarına giriyor. Çünkü Oba tarafında boş arsa bulmak artık eskisi kadar kolay değil.

ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Taşınmazın satışı, UYAP e-Satış sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler artırmalara internet üzerinden teklif verebilecek.

1. Artırma

28 Nisan 2026 saat 10.23’te başlayacak

5 Mayıs 2026 saat 10.23’te sona erecek

2. Artırma

26 Mayıs 2026 saat 10.23’te başlayacak

2 Haziran 2026 saat 10.23’te sona erecek

Satış işlemlerinde KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bölgede gayrimenkul fiyatlarının son yıllarda hızla yükselmesi nedeniyle, ihalenin yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Bir başka ifadeyle… Oba’da 2 bin metrekareden büyük bir arsayı bu büyüklükte bir ihalede görmek çok sık rastlanan bir durum değil.