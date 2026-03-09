ÜÇ kez Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, Buriram'daki 13 turluk yarışa yedinci sıradan başladı ve puan mücadelesinden uzakta görünse de takım arkadaşı Jack Miller'ın hemen arkasında bir tempo tutturmayı başarmıştı. Ancak 11. turun sonunda, son virajda Yamaha'sının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Hızla motosikletini yeniden çalıştıran Razgatlıoğlu yarışa dönüp Gresini yedek sürücüsü Michele Pirro'nun önünde, 20. sırada bitiş çizgisini geçti. Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada daha ilk turdan itibaren motor freniyle ilgili bir problemle boğuştuğunu ve bunun neticesinde kazaya yol açtığını belirtti.

"BAŞLANGIÇ FENA DEĞİLDİ"

Kalkış anının iyi geçtiğini ifade eden Toprak Razgatlıoğlu, "Birinci viraja geldiğimizde Jack'in biraz erken fren yaptığını gördüm. Karbon frenlerin ısınıp ısınmadığından emin olmadığım halde direkt frene asıldım. O virajda gerçekten çok korktum ama sonrasında herkesin zorladığını gördüm ve adapte olmaya çalıştım." dedi. Toprak, takım arkadaşının arkasındaki tempoyu sürdürürken bir yandan da pisti analiz ettiğini dile getirerek, "Jack'i takip ederken çok iyi gidiyordum; hangi kısımlarda onun hızlı olduğunu ve nerelerde benim avantajım olduğunu çözmeye başladım. Daha ilk turdan itibaren motor freniyle ilgili bir sorun yaşadım. Normalde Jack'le aynı donanımı kullanıyoruz ama son virajda farklı bir şey hissettim. O virajda ilk tur neredeyse düşüyordum; frenajda ön lastik iki kez kilitlendi ve dışarı taşmak zorunda kaldım." dedi.

GÖZÜNÜ İKİNCİ YARIŞA ÇEVİRDİ

Toprak, yarış boyunca bu soruna uyum sağlamaya çalıştığını, özellikle son virajda motosikleti farklı bir şekilde kullanarak durumu yönetmeye çalıştığını da anlattı. Başarılı motosikletçi, "Son turlarda Jack'e yaklaşmam gerekiyordu, çünkü manevra yapmam için yaratmalıydım. Bu yüzden biraz daha geç fren yapmayı denedim. Yana yatmaya başladığım ana kadar her şey mükemmeldi. Ama ilk kilitlenmeyi hissettiğim anda durumu anladım. Ben yattıkça arka taraf tutuşu arttı ve ön teker kontrolünü kaybettim. Bu yüzden düştüm." dedi. Temsilcimiz Toprak, MotoGP'deki ilk yarışında yaşadığı soruna rağmen rekabetçi bir performans ortaya koydu. Takım, frenlerle ilgili sorunun kaynağı incelenirken, Toprak gözünü Brezilya'da yapılacak ikinci yarışa çevirdi. Spor SERVİSİ