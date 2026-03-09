Konaklı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ancak faaliyete başlamayan bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, kazan dairesinde ciddi maddi hasar oluştu.

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde otel yangını paniğe neden oldu. Arıkan Sokak üzerinde bulunan ve henüz turizm sezonu için faaliyete başlamayan bir otelin kazan dairesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların dumanı fark ederek ihbarda bulunmasının ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

KAZAN DAİRESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak otelin kazan dairesinde ciddi hasar meydana geldiği ve bölümün tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangının henüz açılmamış bir otelde çıkması ise çevrede kısa süreli merak ve endişeye neden oldu. Bölgedeki bazı vatandaşlar, dumanı görünce ilk anda büyük bir yangın çıktığını düşündüklerini söyledi. Bir süre… herkes sokağa bakıyordu.

Alanya’da turizm sezonu öncesi birçok otelde hazırlık sürerken, bu tür teknik alanlarda yaşanan küçük bir arıza bile kısa sürede büyüyebiliyor. Özellikle kazan daireleri ve elektrik sistemleri sezon öncesi sık sık kontrol ediliyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili teknik raporun hazırlanmasının ardından yangının kesin sebebinin netleşmesi bekleniyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.