RAMAZAN ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen iftar programında muhasebe camiası aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Samimi bir ortamda geçen programda meslektaşlar hem iftar yaptı hem de sohbet etme fırsatı buldu. Programda konuşan Oda Başkanı Tevfik Atar, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti. Meslektaşların aynı çatı altında güçlü bir aile olduğunu vurgulayan Atar, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Muhasebe camiasının ekonominin sağlıklı işlemesi için önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Atar, "Bizler güvenin temsilcileriyiz. İş dünyasının şeffaflığı ve kamu mali disiplininin sağlanması için büyük bir görev üstleniyoruz" dedi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

İftar programında aynı sofrayı paylaşmanın sadece ekmeği değil, dostluğu ve tecrübeyi de paylaşmak anlamına geldiğini dile getiren Atar, Ramazan ayının ülkeye, millete ve tüm İslam âlemine barış, sağlık ve bereket getirmesini temenni etti. Konuşmasının sonunda programa katılan tüm meslektaşlara ve davetlilere teşekkür eden Atar, birlik ve beraberliğin her zaman devam etmesini diledi. Cemali AYDINOĞLU