Türk müziğinin tanınmış isimlerinden İbrahim Tatlıses’in mal varlığı yeniden gündemde. Sanatçının asistanı Tuğçe Korkmaz, yaptığı açıklamada Tatlıses’in sahip olduğu varlıkların kamuoyunda bilinenin ötesinde olduğunu dile getirdi.

“HESAPLANANDAN DAHA FAZLA”

Korkmaz, yaptığı değerlendirmede, Tatlıses’in mal varlığına ilişkin yapılan hesaplamaların eksik olduğunu belirterek, “Mal varlığı az biliniyor, daha fazla var” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, özellikle bazı varlık kalemlerinin bu hesaplamalara dahil edilmediğini vurgulayan Korkmaz, araçlar, oteller ve değerli saat koleksiyonunun çoğu zaman göz ardı edildiğini söyledi.

GÖZLER YENİDEN MAL VARLIĞINA ÇEVRİLDİ

Bu açıklama sonrası kamuoyunda Tatlıses’in sahip olduğu gayrimenkul ve yatırımlar yeniden konuşulmaya başlandı. Uzun yıllardır müzik, televizyon ve ticaret alanında faaliyet gösteren sanatçının, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yatırımları bulunduğu biliniyor.

Özellikle turizm bölgelerinde yer alan otel yatırımları, Antalya ve Alanya gibi şehirlerde de zaman zaman gündeme gelirken, bu tür açıklamalar bölgesel turizm ekonomisi ve yatırım hareketliliği açısından da dikkat çekiyor.

RESMİ BİR LİSTE PAYLAŞILMADI

Öte yandan Tatlıses’in toplam mal varlığına ilişkin resmi ve güncel bir liste bulunmuyor. Yapılan değerlendirmeler çoğunlukla kamuoyuna yansıyan bilgiler ve tahminlere dayanıyor.