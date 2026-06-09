İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve uzun süredir devam eden OnlyFans soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında, dijital platformlar üzerinden müstehcen içerik ürettikleri ve bu faaliyetlerden gelir elde ettikleri öne sürülen 27 kişi hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Soruşturmada, şüphelilerin elde ettikleri gelirlerin kaynağı, para transferleri ve dijital faaliyetleri detaylı şekilde incelendi. Hazırlanan iddianamede, bazı şüpheliler hakkında hem müstehcenlik hem de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarına yer verildi.

MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar da dosyaya eklendi. Raporda, şüphelilerden birinin banka hesaplarında son üç yıl içerisinde yaklaşık 73 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Mali hareketlerin detaylı şekilde incelendiği soruşturmada, gelirlerin kaynağı ve transfer süreçlerine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SAVUNMALAR İNCELENDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre bazı şüphelilerin ifadelerinde faaliyetlerinin suç teşkil ettiğini bilmediklerini öne sürdükleri belirtildi. Ancak soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller ve telefon yazışmalarının da delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın dijital veriler, banka kayıtları ve iletişim içerikleri doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.

27 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA

Hazırlanan iddianamede aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu toplam 27 kişi hakkında dava açıldığı belirtildi. Şüpheliler arasında kamuoyunda tanınan bazı isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların ilerleyen süreçte mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar kapsamında ayrı ayrı değerlendirme yapılacağı belirtildi. Dosyada yer alan suçlamalar nedeniyle bazı sanıklar için 10 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.

Yargılama sürecinde suçlamalar, savunmalar ve dosyadaki deliller mahkeme tarafından değerlendirilecek. Şüpheliler hakkındaki iddialar ise yargılama sonucunda netlik kazanacak.