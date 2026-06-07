Ankara'da yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yaklaşık dört ay cezaevinde kalan fenomen Mükremin Gezgin'in sosyal medya hesaplarına yönelik yeni bir karar alındı. Basına yansıyan gelişmelere göre, 5 Haziran tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edilen Gezgin'in Instagram profiline, serbest kalmasından sadece iki gün sonra yetkili makamlar tarafından erişim engeli uygulandı. Kullanıcılar, hesaba giriş yapmak istediklerinde resmi kısıtlama uyarısıyla karşılaşıyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ YAPTIRIMLAR SÜRÜYOR

Son dönemde sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen adli süreçler, şüphelilerin yalnızca fiziksel durumlarını değil, dijital varlıklarını da kapsayacak şekilde genişliyor. Daha önce 6 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabının yetkililerce kapatılmasıyla belirginleşen bu süreç, adli mercilerin dijital platformlardaki faaliyetleri de yakından denetlediğini gösteriyor. Gezgin'in tahliyesinin hemen ardından hesabının kapatılması, mahkemelerin ve soruşturma makamlarının ceza dosyalarında sosyal medya erişimini de bir tedbir aracı olarak değerlendirmeye devam ettiğine işaret ediyor.

AVUKATINDAN HUKUKİ SÜREÇ VURGUSU

Tutukluluk sürecinin ardından gelen tahliye kararı sonrası Mükremin Gezgin'in avukatı tarafından kamuoyuna resmi bir bilgilendirme yapıldı. Avukat, yürütülen hukuki sürecin sonucunda tahliye kararının verildiğini aktararak, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açıklamada, "Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sürecin bundan sonraki aşamalarını da hukuki çerçevede titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Erişim engelinin ne kadar süreceği ve davanın ilerleyen aşamalarında hesabın durumunun ne olacağı ise hukuki sürecin seyrine göre netlik kazanacak.