ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda akademik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Özbekistan Namangan Valisi Shavkat Abdurazakov’un daveti üzerine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, ülkenin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Impuls Tıp Enstitüsü ile akademik iş birliği mutabakat metni imzalandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Impuls Tıp Enstitüsü Müdürü Bobur Sirojiddinov arasında imzalanan mutabakat metniyle iki kurum arasında eğitim, araştırma, akademik değişim programları ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik iş birliğinin temelleri atıldı. İmza törenine ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın ile Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Gürlek de katılarak sürece eşlik etti.

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

İmzalanan mutabakat metni ile iki kurum arasında eğitim, araştırma ve akademik gelişim alanlarında kapsamlı iş birliklerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Anlaşma kapsamında öğrenci ve akademik personel değişim programlarının geliştirilmesi, ortak bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi, öğrenciler için staj ve araştırma imkânlarının oluşturulması ile tez ve araştırma çalışmalarında ortak akademik danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Taraflar ayrıca öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak çalışmalar yürütme konusunda da mutabık kaldı. Beş yıl süreyle geçerli olacak anlaşma, tarafların ortak kararıyla yenilenebilecek.



ALKÜ’YE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

İmza töreninde konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin uluslararası akademik ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Özbekistan ile tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra bilimsel iş birliklerimizi de güçlendirmeyi önemsiyoruz. Impuls Tıp Enstitüsü ile imzaladığımız bu mutabakatın öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve her iki kuruma önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Impuls Tıp Enstitüsü Müdürü Bobur Sirojiddinov ise imzalanan anlaşmanın iki kurum arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını belirterek iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında taraflar, sağlık bilimleri başta olmak üzere eğitim ve araştırma alanlarında yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunurken, gelecekte gerçekleştirilebilecek yeni iş birliği fırsatlarını da değerlendirdi.