Sosyal medya paylaşımları ve televizyon programlarıyla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, bu kez kendisiyle değil eşi Gamze Türkmen ile konuşuluyor. Ezildi ailesinin mutluluğuna sahne olan nikah töreninde çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

EZİLDİ AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem Ezildi, düzenlenen nikah töreniyle Işıl Özkorucuklu ile hayatını birleştirdi. İstanbul’da gerçekleştirilen tören, aile yakınları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Nikah sonrası paylaşılan fotoğraf ve videolar sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini gördü. Ancak gecenin en çok konuşulan konusu nikah töreninin kendisinden çok, Gamze Türkmen’in kıyafet tercihi oldu.

BEYAZ KIYAFET TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Gamze Türkmen’in törende beyaz tonlarında bir kıyafet giymesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Özellikle gelinin yanında çekilen karelerde beyaz kıyafetin öne çıkması bazı kullanıcıların eleştirilerine neden oldu.

Düğün ve nikah organizasyonlarında beyaz rengin genellikle gelinle özdeşleştirilmesi nedeniyle, Türkmen’in tercihi farklı yorumlara konu oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLDİ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı kıyafet seçimini eleştiren yorumlar yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tercihi “uygunsuz” olarak değerlendirirken, bazıları ise kıyafet seçiminin kişisel bir tercih olduğunu savunarak eleştirilere karşı çıktı.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken, konu sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

GAMZE TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan tartışmaların ardından Gamze Türkmen veya Kadir Ezildi cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada devam eden yorumlar ise gündemdeki yerini koruyor.