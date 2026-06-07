Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 oldu. Böylece yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin zam hesabında önemli bir eşik geçilmiş oldu.

BEŞ AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 12,41'E ULAŞTI

Mevcut tabloya göre memur ve memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı dahil olmak üzere beş aylık dönemde yüzde 12,41 oranında zammı hak etmiş durumda. Temmuz ayında uygulanacak kesin maaş artışı ise haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

PROF. DR. ATA ÖZKAYA'DAN HAZİRAN TAHMİNİ

Habertürk yayınında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya, haziran ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 1,4 ila 1,5 seviyesinde gelebileceğini öngördü.

Özkaya'ya göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 13,5 ile yüzde 13,8 arasında oluşabilir. Uzman isim, TÜİK verilerinde beklenmedik bir sürpriz yaşanmaması durumunda zam oranının bu aralıkta şekillenebileceğini ifade etti.

TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK

Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için son belirleyici veri olan haziran enflasyonu, temmuz ayının ilk günlerinde açıklanacak. Açıklanacak rakamla birlikte milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin alacağı kesin zam oranı da ortaya çıkmış olacak.

Ekonomistler, mevcut veriler ışığında temmuz ayında yüzde 14'e yaklaşan bir artış ihtimalinin masada olduğunu değerlendiriyor. Ancak kesin oran için haziran enflasyonunun beklenmesi gerekiyor.

Kaynak: Habertürk yayını, TÜİK Mayıs 2026 enflasyon verileri.