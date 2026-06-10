YAZ aylarının gelmesiyle birlikte fit görünmek isteyen vatandaşlar spor salonlarına yönelirken, uzmanlar kısa sürede sonuç almak amacıyla uygulanan yanlış yöntemlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Victory Fitness Club Antrenörü Emirhan Uysal, özellikle yaz öncesinde yoğun ilgi gören spor programlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Son dakikada yapılan ağır antrenmanların sakatlık riskini artırdığını ve sürdürülebilir olmadığını söyleyen Uysal, “Sağlıklı ve kalıcı değişimler zaman ister” dedi.



‘AŞIRI DİYET VE AĞIR ANTRENMAN EN BÜYÜK HATA’

- Yaz aylarına hazırlanmak isteyenler spora ne zaman başlamalı?

Aslında sporun bir mevsimi yok ama yaza fit girmek isteyenler için ideal başlangıç zamanı en az 2-3 ay öncesidir. Çünkü sağlıklı ve kalıcı değişimler zaman ister. Son dakikada yapılan yoğun programlar hem sakatlık riskini artırır hem de sürdürülebilir olmaz.

- Kısa sürede forma girmek isteyenlerin yaptığı en büyük hata nedir?

En büyük hata, çok düşük kalorili diyetler yapmak ve vücudu aşırı antrenmanla yormaktır. Bu yöntemler kısa vadede kilo kaybı sağlasa da kas kaybına, metabolizmanın yavaşlamasına ve motivasyonun düşmesine neden olabilir.

- Kilo vermek için kardiyo mu, ağırlık antrenmanı mı daha etkili?

İkisi de önemlidir ancak en iyi sonuç, kardiyo ve ağırlık antrenmanının birlikte uygulanmasıyla elde edilir. Kardiyo kalori yakımını artırırken, ağırlık çalışmaları kas kütlesini korur ve metabolizmayı hızlandırarak uzun vadede daha etkili yağ kaybı sağlar.

‘BAŞARININ BÜYÜK KISMI BESLENMEDEN GEÇİYOR’

- Beslenme ve spor arasındaki ilişki ne kadar önemli?

Başarının büyük kısmı doğru beslenmeden geçer. Düzenli spor yapan ancak beslenmesine dikkat etmeyen kişiler istedikleri sonucu almakta zorlanabilirler. Antrenman ve beslenme birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur.

- Yaz öncesi bölgesel yağlardan kurtulmak mümkün mü?

Bilimsel olarak sadece belirli bir bölgeden yağ yakmak mümkün değildir. Vücut genel olarak yağ kaybeder ve genetik yapıya göre bazı bölgeler daha geç incelir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenmeyle zamanla tüm vücutta sıkılaşma sağlanabilir.

- Haftada kaç gün spor yapmak ideal?

Genel sağlık ve form kazanımı için haftada 3-5 gün egzersiz yapmak yeterlidir. Önemli olan çok çalışmak değil, düzenli ve sürdürülebilir bir program oluşturmaktır.

- Spor yaparken su tüketiminin önemi nedir?

Su, performans ve sağlık açısından hayati önem taşır. Yeterli su tüketilmediğinde kas performansı düşebilir, yorgunluk artabilir ve sıcak havalarda ciddi sıvı kaybı yaşanabilir. Özellikle yaz aylarında egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında su tüketimine dikkat edilmelidir.

- Yeni başlayanlar için hangi egzersizleri önerirsiniz?

Yeni başlayanlar için yürüyüş, hafif tempolu kardiyo, temel vücut ağırlığı egzersizleri ve düşük ağırlıklı direnç çalışmaları idealdir. Vücudu aniden zorlamak yerine kademeli ilerlemek sakatlık riskini azaltır.

- Takviye ürünler kullanmak şart mı?

Hayır, takviye ürünler zorunlu değildir. Dengeli ve yeterli beslenen bir kişi çoğu ihtiyacını doğal gıdalardan karşılayabilir. Takviyeler ancak ihtiyaç durumunda ve uzman önerisiyle kullanılmalıdır.

- Yaz aylarında fit kalmak için günlük hayatta nelere dikkat edilmeli?

Aktif bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli yürüyüş yapmak, yeterli su tüketmek, işlenmiş ve aşırı şekerli gıdalardan uzak durmak oldukça önemlidir. Ayrıca kaliteli uyku ve stres yönetimi de formu korumada önemli rol oynar.

‘KÜÇÜK HEDEFLERLE BAŞLAMAK DAHA KALICI SONUÇ GETİRİR’

- Spora başlayıp kısa sürede bırakanlara ne önerirsiniz?

İnsanlar genellikle çok büyük hedeflerle başlayıp kısa sürede sonuç bekliyorlar. Benim önerim küçük ve ulaşılabilir hedefler koymalarıdır. Haftada birkaç gün düzenli hareket etmek ve bunu yaşam tarzı haline getirmek, geçici motivasyondan çok daha değerlidir.

- Bir ay içinde gözle görülür değişim sağlamak mümkün mü?

Evet, düzenli egzersiz ve doğru beslenmeyle bir ay içinde vücutta gözle görülür değişimler yaşanabilir. Özellikle ödem azalması, duruşun düzelmesi, enerji seviyesinin artması ve hafif yağ kaybı fark edilir. Ancak büyük dönüşümler için sabırlı olmak ve süreci devam ettirmek gerekir. (Şerife ÇOBAN)