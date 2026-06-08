Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, son günlerde ortaya atılan sağlık iddialarına açıklık getirdi. Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı geçiren sanatçının yeniden hastaneye yatırıldığı öne sürülürken, Tatlıses yaptığı açıklamada genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve planlı olarak fizik tedavi gördüğünü belirtti.

SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU OLMUŞTU

Yurt dışı konserlerinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in, yapılan kontroller sonucunda safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olduğu açıklanmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen sanatçı, bir süre dinlenme sürecine girmişti.

Son günlerde ise Tatlıses'in yeniden hastaneye yatırıldığı yönündeki haberler sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer buldu.

“KENDİ İSTEĞİMLE FİZİK TEDAVİYE BAŞLADIM”

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Allah’a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım.”

“ACİL BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Hakkında çıkan haberlerde yer aldığı gibi acil bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmadığını belirten Tatlıses, tedavi sürecinin planlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Usta sanatçı açıklamasında, “Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum” ifadelerine yer verdi.

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

İbrahim Tatlıses, kendisini arayan, soran ve geçmiş olsun dileklerini ileten hayranlarına da teşekkür etti. Tedavi sürecini tamamladıktan sonra günlük yaşamına daha güçlü şekilde devam etmeyi hedeflediğini belirten sanatçı, destek mesajları için sevenlerine minnettar olduğunu ifade etti.