Mayıs ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından vatandaşlar "Temmuz ayında maaşım ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Nihai zam oranı Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek olsa da mevcut tablo, milyonlarca kişinin maaşında oluşacak artışın boyutunu ortaya koyuyor.
MAYIS ENFLASYONU SONRASI 5 AYLIK FARK ORTAYA ÇIKTI
TÜİK verilerine göre;
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Ocak enflasyonu: %4,84
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Şubat enflasyonu: %2,96
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Mart enflasyonu: %1,94
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Nisan enflasyonu: %4,18
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Mayıs enflasyonu: %1,71
Bu verilerle birlikte yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesine ulaştı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan enflasyon oranı kadar zam aldığından, şu an için yüzde 16,60'lık artışı kesin olarak hak etmiş durumda.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesi sonucu beş aylık verilere göre yaklaşık yüzde 12,40 oranında artış alacak.
TEMMUZ'DA MAAŞLAR BİR KEZ DAHA ARTABİLİR
Kesin zam oranı için Haziran ayı enflasyon verisinin beklenmesi gerekiyor. Haziran rakamının da eklenmesiyle Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları netleşecek.
Ekonomistler, Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle emekli ve memur maaşlarındaki artışın mevcut seviyelerin üzerine çıkabileceğine dikkat çekiyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN 5 AYLIK ZAM TABLOSU
Mevcut maaşlara göre oluşan 5 aylık fark tablosu şöyle:
|Mevcut Maaş
|5 Aylık Zamlı Maaş
|20.000 TL
|23.320 TL
|21.000 TL
|24.486 TL
|22.000 TL
|25.652 TL
|23.000 TL
|26.818 TL
|24.000 TL
|27.984 TL
|25.000 TL
|29.150 TL
|26.000 TL
|30.316 TL
|27.000 TL
|31.482 TL
|28.000 TL
|32.648 TL
|29.000 TL
|33.814 TL
|30.000 TL
|34.980 TL
|35.000 TL
|40.810 TL
|40.000 TL
|46.640 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINDA DURUM
5 aylık verilere göre bazı emekli gruplarında oluşan tablo şu şekilde:
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Bağ-Kur (Esnaf): 19.233 TL → 22.426 TL
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Bağ-Kur (Tarım): 15.286 TL → 17.823 TL
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SSK (2000 öncesi): 21.481 TL → 25.047 TL
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SSK (2000 sonrası): 13.316 TL → 15.526 TL
Bu rakamlar yalnızca mevcut 5 aylık enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamaları içeriyor. Temmuz ayında kesinleşecek oranlarla birlikte maaşlar yeniden güncellenecek.
MEMUR MAAŞLARINDA SON DURUM
Beş aylık veriler ışığında hesaplanan memur maaşları da belli oldu.
Şube müdürü (üniversite mezunu) maaşı 94 bin 384 liradan 106 bin 88 liraya yükselirken, uzman doktor maaşı 150 bin 426 liradan 169 bin 79 liraya çıkıyor.
Bazı meslek gruplarındaki değişim şöyle:
|Unvan
|Mevcut Maaş
|5 Aylık Zamlı Maaş
|Şube Müdürü
|94.384 TL
|106.088 TL
|Memur
|64.397 TL
|72.382 TL
|Uzman Öğretmen
|81.219 TL
|91.290 TL
|Öğretmen
|73.368 TL
|82.466 TL
|Başkomiser
|89.214 TL
|100.277 TL
|Polis Memuru
|81.617 TL
|91.738 TL
|Uzman Doktor
|150.426 TL
|169.079 TL
|Hemşire
|74.770 TL
|84.041 TL
|Mühendis
|96.211 TL
|108.141 TL
|Teknisyen
|66.870 TL
|75.162 TL
|Profesör
|135.089 TL
|151.840 TL
|Avukat
|90.000 TL
|101.160 TL
|En Düşük Memur Maaşı
|61.890 TL
|69.564 TL
MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
Memur emeklilerinde de benzer şekilde dikkat çeken artışlar oluştu.
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Müsteşar emeklisi: 98.407 TL → 110.609 TL
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Genel Müdür emeklisi: 87.164 TL → 97.972 TL
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Kaymakam emeklisi: 57.652 TL → 64.800 TL
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Profesör emeklisi: 70.545 TL → 79.292 TL
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Başkomiser emeklisi: 41.948 TL → 47.150 TL
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Öğretmen emeklisi: 41.151 TL → 46.254 TL
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Hemşire emeklisi: 41.151 TL → 46.254 TL
MAAŞLARDA GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE
Temmuz ayında yapılacak zamların kesinleşmesi için artık yalnızca Haziran ayı enflasyon rakamı bekleniyor. Açıklanacak son veriyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş netleşmiş olacak.
Kaynak: TÜİK enflasyon verileri, Mynet Finans maaş hesaplama tabloları.