Mayıs ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından vatandaşlar "Temmuz ayında maaşım ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Nihai zam oranı Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek olsa da mevcut tablo, milyonlarca kişinin maaşında oluşacak artışın boyutunu ortaya koyuyor.

MAYIS ENFLASYONU SONRASI 5 AYLIK FARK ORTAYA ÇIKTI

TÜİK verilerine göre;

  • Ocak enflasyonu: %4,84

  • Şubat enflasyonu: %2,96

  • Mart enflasyonu: %1,94

  • Nisan enflasyonu: %4,18

  • Mayıs enflasyonu: %1,71

Bu verilerle birlikte yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesine ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan enflasyon oranı kadar zam aldığından, şu an için yüzde 16,60'lık artışı kesin olarak hak etmiş durumda.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesi sonucu beş aylık verilere göre yaklaşık yüzde 12,40 oranında artış alacak.

TEMMUZ'DA MAAŞLAR BİR KEZ DAHA ARTABİLİR

Kesin zam oranı için Haziran ayı enflasyon verisinin beklenmesi gerekiyor. Haziran rakamının da eklenmesiyle Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları netleşecek.

Ekonomistler, Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle emekli ve memur maaşlarındaki artışın mevcut seviyelerin üzerine çıkabileceğine dikkat çekiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN 5 AYLIK ZAM TABLOSU

Mevcut maaşlara göre oluşan 5 aylık fark tablosu şöyle:

Mevcut Maaş 5 Aylık Zamlı Maaş
20.000 TL 23.320 TL
21.000 TL 24.486 TL
22.000 TL 25.652 TL
23.000 TL 26.818 TL
24.000 TL 27.984 TL
25.000 TL 29.150 TL
26.000 TL 30.316 TL
27.000 TL 31.482 TL
28.000 TL 32.648 TL
29.000 TL 33.814 TL
30.000 TL 34.980 TL
35.000 TL 40.810 TL
40.000 TL 46.640 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINDA DURUM

5 aylık verilere göre bazı emekli gruplarında oluşan tablo şu şekilde:

  • Bağ-Kur (Esnaf): 19.233 TL → 22.426 TL

  • Bağ-Kur (Tarım): 15.286 TL → 17.823 TL

  • SSK (2000 öncesi): 21.481 TL → 25.047 TL

  • SSK (2000 sonrası): 13.316 TL → 15.526 TL

Bu rakamlar yalnızca mevcut 5 aylık enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamaları içeriyor. Temmuz ayında kesinleşecek oranlarla birlikte maaşlar yeniden güncellenecek.

MEMUR MAAŞLARINDA SON DURUM

Beş aylık veriler ışığında hesaplanan memur maaşları da belli oldu.

Şube müdürü (üniversite mezunu) maaşı 94 bin 384 liradan 106 bin 88 liraya yükselirken, uzman doktor maaşı 150 bin 426 liradan 169 bin 79 liraya çıkıyor.

Bazı meslek gruplarındaki değişim şöyle:

Unvan Mevcut Maaş 5 Aylık Zamlı Maaş
Şube Müdürü 94.384 TL 106.088 TL
Memur 64.397 TL 72.382 TL
Uzman Öğretmen 81.219 TL 91.290 TL
Öğretmen 73.368 TL 82.466 TL
Başkomiser 89.214 TL 100.277 TL
Polis Memuru 81.617 TL 91.738 TL
Uzman Doktor 150.426 TL 169.079 TL
Hemşire 74.770 TL 84.041 TL
Mühendis 96.211 TL 108.141 TL
Teknisyen 66.870 TL 75.162 TL
Profesör 135.089 TL 151.840 TL
Avukat 90.000 TL 101.160 TL
En Düşük Memur Maaşı 61.890 TL 69.564 TL

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Memur emeklilerinde de benzer şekilde dikkat çeken artışlar oluştu.

  • Müsteşar emeklisi: 98.407 TL → 110.609 TL

  • Genel Müdür emeklisi: 87.164 TL → 97.972 TL

  • Kaymakam emeklisi: 57.652 TL → 64.800 TL

  • Profesör emeklisi: 70.545 TL → 79.292 TL

  • Başkomiser emeklisi: 41.948 TL → 47.150 TL

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  • Öğretmen emeklisi: 41.151 TL → 46.254 TL

  • Hemşire emeklisi: 41.151 TL → 46.254 TL

MAAŞLARDA GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Temmuz ayında yapılacak zamların kesinleşmesi için artık yalnızca Haziran ayı enflasyon rakamı bekleniyor. Açıklanacak son veriyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş netleşmiş olacak.

Kaynak: TÜİK enflasyon verileri, Mynet Finans maaş hesaplama tabloları.

Muhabir: Bircan Subaşı