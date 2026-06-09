Alanya’da Emlak ofisinde bir yeğenini öldürüp iki kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden tutuklu sanık İlhan S. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 22 Haziran'da Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık İlhan S.'nin, yeğeni Deniz Şişman'a yönelik "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme", Mehmet İbrahim Şişman'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve Şenol Şişman'a yönelik "silahla kasten yaralama" suçlarından yargılanacak

OLAY KANLI HESAPLAŞMAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Olay, 11 Aralık 2025 tarihinde Alanya'da meydana geldi. Aynı emlak danışmanlık şirketinde ortak oldukları belirtilen dayı ile yeğenleri arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık, silahlı saldırıya dönüştü. İki ayrı noktada gerçekleşen olayda İlhan S., yeğeni Deniz Şişman'ı başından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda diğer yeğeni Mehmet İbrahim Şişman da ağır yaralanırken, ofis içerisinde bulunan eniştesi Şenol Şişman'ı ayaklarından vurduğu iddia edilen İlhan S., daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şüpheli, özel hastanede tedavi altına alındı.

‘PİŞMANIM’ DEMİŞTİ

Tedavisinin ardından polis gözetiminde ambulansla Alanya Adliyesi'ne getirilen İlhan S.'nin ifadesi, nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinde kendisine haksızlık yapıldığını öne süren şüphelinin, ölen yeğenini öldürmek istemediğini, bir anlık öfkeyle hareket ettiğini ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İlhan S., yakın akrabayı kasten öldürme ve iki kişiyi yaralama suçlamalarıyla tutuklandı. Polis gözetiminde tedavisi tamamlanan şüpheli, 17 Aralık tarihinde Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Tutuklu sanık İlhan S.'nin yargılanmasına 22 Haziran'da Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. ( MEHMET AL/ ÖZEL-HABER)