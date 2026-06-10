2025-1-TR01-KA122-VET-000330109 numaralı ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen proje kapsamında, 20 öğrenci ve 4 öğretmen Avrupa’da mesleki eğitim faaliyetlerine katıldı. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanında Elektrik Ark Kaynağı Uygulama Stajı konulu proje çerçevesinde Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avusturya’nın Viyana şehrinde ve Romanya’nın Bükreş şehrinde 10’ar kişilik gruplar halinde, rehber öğretmenleri eşliğinde 21 gün süren staj faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdi. Avrupa Birliği standartlarında faaliyet gösteren işletmelerde uygulamalı eğitim alan öğrenciler elektrik ark kaynağı alanındaki yenilikçi yöntem ve teknikleri yerinde gözlemleme ve uygulama fırsatı buldular. Bunun yanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenciler, yabancı dil kullanımını güçlendirme, farklı kültürleri tanıma ve uluslararası deneyim kazanma imkânı da elde etti. Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Levent Kandemir proje hakkında yaptığı değerlendirmede, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Öğrencilerimizin Avrupa’da edindiği bu deneyimler hem mesleki becerilerini hem de vizyonlarını geliştirmektedir. Okulumuz olarak uluslararası projelere katılımı artırarak öğrencilerimizi geleceğe daha güçlü hazırlamayı sürdüreceğiz. Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür uluslararası projelerde yer almaya devam edileceğiz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi