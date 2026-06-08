İstanbul'da ünlü isimlerin de yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden alınan örneklerin inceleme sonuçları ortaya çıktı.

İSTANBUL VE MUĞLA'DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örnekleri alınmıştı.

İşlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP RAPORLARINDA KOKAİN TESPİTİ

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu incelemelerine göre, kamuoyunda Mabel Matiz adıyla tanınan Fatih Karaca ile birlikte Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'in verdiği örneklerde kokain maddesine rastlandığı bildirildi.

Test sonuçlarının soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, süreç kapsamında adli makamların değerlendirmelerinin beklendiği kaydedildi.

Şüpheliler hakkında yargı sürecinin sürdüğü, soruşturmanın sonucunda savcılık tarafından verilecek kararın belirleyici olacağı ifade edildi.