Alanya Cumhuriyet Mahallesi'nde görev yapan ve yaklaşık 20 yıldır ilçede imamlık yapan S.C. hakkında, "ucuz hayvan alım satımı" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla hukuki süreç başlatıldı. Gündem Alanya'nın aktardığına göre, mart ayında başlayan olaylar zincirinde imamın, dini kimliğini kullanarak milyonlarca lira topladığı öne sürüldü.

İddiaların odağındaki mağdurlardan C.O., 13 Nisan ile 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında S.C.'nin yönlendirdiği farklı banka hesaplarına para transferleri yaptığını belirtti. Ayrıca kredi kartı üzerinden üç farklı firmaya ödeme gerçekleştirdiğini ifade eden C.O., bu firmaların aslında hayvan ticaretiyle ilgisi olmadığını, imamın şahsi alacaklıları olduğunu sonradan öğrendiğini iddia etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Yaşananların ardından mağdur C.O., konuyu önce Alanya Müftülüğü'ne taşıdı. Ardından Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık tarafından idari soruşturma başlatılırken, S.C.'nin bu süreçte yıllık izne ayrıldığı öğrenildi. Müftülüğe başka vatandaşlardan da benzer şikayetlerin ulaştığı, esnaf ve müteahhitlerin de mağdurlar arasında bulunduğu iddia ediliyor.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ İDDİALARDA HUKUKİ SÜREÇ

Devlet memurları ve din görevlileri hakkındaki bu tür ağır suçlamalarda, idari ve adli soruşturmalar eş zamanlı yürütülüyor. Soruşturmanın selameti açısından yetkili makamların açığa alma tedbirine başvurma yetkisi bulunuyor. Alanya'daki vakada kaymakamlık incelemesinin bu yönüyle de yakından takip edildiği bildiriliyor.

Öte yandan, S.C.'nin kardeşi Y.E.C.'nin Elmalı'da ilçe başkanı olarak görev yaptığı ifade edildi. Mağdurların iletişime geçmesi üzerine Y.E.C.'nin Alanya'ya gelerek sorunu çözeceğini beyan ettiği, ancak bugüne kadar ilçeye herhangi bir ziyaret gerçekleştirmediği öne sürüldü.