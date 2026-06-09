Vali Şahin, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, mayıs ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini paylaşarak, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Dumansız Plaj" uygulamasına kamu kurumlarının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kamu kurumlarının işlettiği plajlarda uygulamaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Şahin, "İlk etapta TURAŞ üç plajda hazırlıklarını yapıyor. Birkaç gün içerisinde devreye girecek. Kaputaş'ta uygulama zaten başladı. İlçe belediyelerimiz de hazırlık yapıyor. Alanya başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de hızla bu uygulamamız yaygınlaşacak gibi görünüyor. Ama henüz özel işletmelerden bir dönüş almadık. İnşallah bu kampanyaya onlar da katkıda bulunurlar. Eğer bulunmazlarsa Sağlık Bakanlığının mevzuatı geliyor zaten. O geldiği zaman zaten bu bir mecburiyet olacak" dedi. Kemer'deki bazı halk plajlarının işletmeler tarafından işgal edildiğine yönelik şikayetlerin sorulması üzerine Şahin, kendilerine de benzer şikayetlerin ulaştığını belirterek, yapılan kiralamaların incelendiğini söyledi.

Tahsis edilen alanların dışına çıkılması halinde gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayan Şahin, benzer iddiaların Konyaaltı sahilinde de gündeme geldiğini ve ilgili birimlerin çalışma yürüttüğünü kaydetti.