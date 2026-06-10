SÜPER LİG'DE son yıllarda genç futbolcuları keşfedip vitrine çıkarmasıyla öne çıkan Alanyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Turuncu-yeşilli ekip, Fildişi Sahili alt yaş milli takımlarında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Soro Kigbafory Arouna'yı renklerine bağladı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ülkesinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, Fildişi Sahili futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Arouna'nın performansının Avrupa kulüpleri tarafından da takip edildiği belirtiliyor. Kariyerinin gelişim sürecinde Fransa 2. Lig ekiplerinden Reims'in antrenmanlarına katılan genç oyuncu, burada edindiği deneyimin ardından profesyonel kariyerini Türkiye'de sürdürme kararı aldı.

ALANYASPOR'UN GENÇ OYUNCU VİZYONUNA UYGUN TRANSFER

Alanyaspor yönetiminin, oyuncunun potansiyeline duyduğu güven nedeniyle Transfer sürecini kısa sürede tamamladığı öğrenildi. Turuncu-yeşilliler böylece son yıllarda başarıyla uyguladığı genç oyuncu stratejisi doğrultusunda bir hamle daha gerçekleştirmiş oldu.

OYUN AKLI VE TEKNİK KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gelecek vadeden orta saha oyuncuları arasında gösterilen Soro Kigbafory Arouna, sahip olduğu teknik özelliklerle ön plana çıkıyor. Genç futbolcu özellikle oyunu okuma becerisi, pas organizasyonlarındaki etkinliği ve top yönlendirme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Duran toplardaki başarısıyla da öne çıkan Arouna'nın serbest vuruşlarda yüksek isabet oranına sahip olduğu belirtiliyor.

ÇOK YÖNLÜ YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan genç futbolcu, hücuma dönük orta saha olarak da oynayabiliyor. Bire bir mücadelelerdeki etkinliği, top taşıma becerisi ve hücum organizasyonlarına yaptığı katkıyla dikkat çeken Arouna'nın çok yönlü oyun yapısının teknik heyetin transfer kararında etkili olduğu ifade edildi. Alanyaspor'un genç oyuncudan uzun vadede önemli katkı almayı hedeflediği öğrenildi.

Kaynak: Ajans Spor