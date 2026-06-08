Türk televizyonculuğunun tanınan isimlerinden Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi. Muhtar'ın vefatının ardından gözler, eski eşi ve çocuklarının annesi Deniz Uğur'a çevrilmişti.

Cenaze töreninde yer almayan Deniz Uğur, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.

VASİYET PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyunda "vasiyet" olarak yorumlanan paylaşımı yeniden gündeme geldi. Muhtar söz konusu paylaşımında, ölümünün ardından Deniz Uğur'un cenazesine katılmasını istemediğini ifade etmişti.

Bu paylaşımın yeniden gündem olması sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, cenaze törenine katılıp katılmayacağı da merak konusu olmuştu.

CENAZEDE YER ALMADI

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Deniz Uğur yer almadı. Daha önce yapılan açıklamalarda da Uğur'un törene katılmayacağı belirtilmişti.

Eski çift, 2010 yılında yollarını ayırmış, ilerleyen süreçte ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetiyle ilgili hukuki süreçler yaşamıştı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Reha Muhtar'ın vefatının ardından günler sonra paylaşım yapan Deniz Uğur, çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun.”

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda takipçi çocuklarına verdiği destek mesajlarıyla dikkat çekti.