Alanya’da deniz manzarası eşliğinde kahvaltı yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Pasha Et ve Balık Restoran, hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Akdeniz’in maviliğine karşı güne başlama fırsatı sunan mekan, aileler, arkadaş grupları ve çiftler için huzurlu bir ortam sağlıyor.

AKDENİZ MANZARASI EŞLİĞİNDE KAHVALTI KEYFİ

Sahip olduğu konumuyla dikkat çeken restoran, misafirlerine deniz manzarası eşliğinde kahvaltı yapma imkânı sunuyor. Özellikle hafta sonu sabahlarında tercih edilen mekân, sakin atmosferi ve manzarasıyla öne çıkıyor.

ZENGİN SERPME KAHVALTI MENÜSÜ

Pasha Et ve Balık Restoran’da sunulan serpme kahvaltı, taze ve çeşitli ürünlerden oluşan içeriğiyle beğeni topluyor. Kahvaltı masalarında yer alan yöresel lezzetler, sıcak ürünler ve kahvaltılık çeşitleri, misafirlere uzun ve keyifli bir sabah geçirme fırsatı sunuyor.

HAFTA SONLARININ POPÜLER BULUŞMA NOKTASI

Alanya’da hafta sonu kahvaltı mekanları arasında tercih edilen adreslerden biri olan restoran, sevdikleriyle kaliteli zaman geçirmek isteyenleri ağırlamayı sürdürüyor. Deniz manzarası, geniş kahvaltı seçenekleri ve rahat ortamıyla dikkat çeken işletme, hafta sonu planlarının vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. (Mehmet TUNÇ)