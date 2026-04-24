TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 21. Olağan Genel Kurulu, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası salonunda gerçekleştirilecek. "Bilimin izinde." sloganıyla yola çıkan Yeniden Jeofizik grubu, kamu, akademi ve özel sektörün deneyimli isimlerini Beyaz Liste çatısı altında bir araya getirdi. 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak genel kurulun ardından, 26 Nisan Pazar günü saat 10:00 itibarıyla seçim heyecanı yaşanacak.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Yeniden Jeofizik grubunun yönetim kurulu asil adayları Cem Demirel DSİ, Selda Gürpınar TPAO, Nurettin Yıldırım Gündoğdu Ankara Üniversitesi, Erdal Şahan Özel Sektör, Erkan Ateş AFAD, Dilara Akçay KGM ve Zafer Sal İller Bankası isimlerinden oluşuyor. Yedek yönetim kurulu listesinde ise Derya Erduran Keskin Özel Sektör, Merih Şener Valilik, Gazi Boyracı Özel Sektör, Selin Kaya DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Sebahat Ülker Özel Sektör, Cansu Eroğlu Özel Sektör ve Ziya Orhan Derinsu Özel Sektör yer alıyor.

DENETLEME KURULU ADAYLARI

Odanın denetim mekanizmasında görev alacak asil adaylar Fikri Öztürk, Gamze Ebru Kızılöz, Feyzullah Gökçe, Behçet Sinan Kenanoğlu ve Erdem Acar olarak açıklandı. Denetleme kurulu yedek üyeleri ise Kamil Yavuz, Kürşat Doruk Erdağı, Melek Reşber, Alper Yücel ve Cenk Avınca isimlerinden teşkil edildi.

ONUR KURULU ADAYLARI VE KAPTANOĞLU’NUN İSTİKRARLI DURUŞU

Mesleki disiplin ve etik değerlerin temsil edildiği Onur Kurulu asil listesinde Coşkun Sarı, Atila Sefunç, Orhan Güreli, Musa Kaynak ve Kürşad Bekar bulunuyor. Kurulun yedek aday listesinde Mehmet Altıntaş, Barış Ozan Çelik, Tarık Ceyhan ve Murat Akbaş ile, Alanya'dan listeye dahil olan İhsan Erman Kaptanoğlu ismi dikkat çekiyor. İhsan Erman Kaptanoğlu’nun listede yer alması, meslek camiasında istikrarlı bir duruş olarak değerlendirilirken, Alanya’nın oda yönetimindeki temsil gücü açısından da önem taşıyor.

TMMOB ÜST KURULLARI

Birliğin yönetim kademelerinde odayı temsil edecek TMMOB Yönetim Kurulu adayları Hakan Yavuz, Savaş Karabulut ve Beyzade Kaygısız olarak belirlendi. TMMOB Yüksek Denetleme Kurulu adaylığına Murat Fırat, TMMOB Yüksek Onur Kurulu adaylığına ise Şevket Demirbaş gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi