AYLAR süren emek ve çalışmaların ardından mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, sahneye çıkan Zakkum’u görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Programın en duygusal anlarından biri ise grubun sevilen eserlerinden Hatıran Yeter’in öğrencilerle birlikte seslendirilmesi oldu. Çocuklar ve aileleri, şarkıya hep bir ağızdan eşlik ederken salonda duygu dolu anlar yaşandı. Okul yönetimi ve dördüncü sınıf öğretmenleri Ayfer Yılmaz, Mustafa Oğuz, Zeliha Akkılıç tarafından öğrenciler için hazırlanan bu özel sürpriz, mezuniyet törenine ayrı bir anlam kattı. Veliler ve davetliler, çocukların mutluluğuna tanıklık ederken etkinlik uzun süre alkışlarla devam etti. Hamit Özçelik İlkokulu müdür yardımcısı Belkıs Ergün, öğrencilerin eğitim hayatlarındaki bu önemli dönüm noktasını unutulmaz bir anıya dönüştürmek istediklerini belirterek, davetlerini kabul edip çocuklarla bir araya gelen Zakkum grubuna teşekkür etti.

Müzik, coşku ve duygunun bir arada yaşandığı gece, öğrencilerin mezuniyet hatıralarında özel bir yer edinirken, Zakkum’un sürpriz ziyareti törene damgasını vurdu. “Hatıran Yeter” şarkısının hep birlikte söylendiği bu özel gece, öğrenciler için yıllar sonra bile gülümseyerek hatırlayacakları eşsiz bir anı olarak hafızalara kazındı. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi