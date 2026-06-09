Alanya’da 1957 yılından bu yana et sektöründe faaliyet gösteren ve kentin ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahip olan Hacıince Ailesi, AL-ET Alanya Entegre Et Tesisleri’nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Alanya’nın farklı alanlarda iz bırakan isimlerini bir araya getiren kahvaltı programında, kentin geçmişten günümüze uzanan ekonomik yolculuğu ele alındı.

Önceki dönem Alanyaspor Başkanlarından Hasan Hacıince ile Türkiye kırmızı et sektörünün çatı kuruluşu olan Ulusal Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince tarafından ağırlanan davetliler, Alanya’nın gelişim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ALANYA’NIN ÖNEMLİ İSİMLERİ AYNI MASADA BULUŞTU

AL-ET Alanya Entegre Et Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Dünya Bisiklet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, iş insanı Mustafa Kasapoğlu ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Alanya’nın geçmişteki ekonomik yapısı, ticari hayatı, tarım ve hayvancılıktaki gelişimi ile turizm sektörünün kent ekonomisine etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

1957’DEN BUGÜNE UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

Alanya’da et sektörünün öncü firmalarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren Hacıince ailesi, yıllardır bölge ekonomisine sağladığı katkılarla tanınıyor. Programda konuşan Hasan Hacıince ve Ahmet Hacıince, hem sektörün geçmişi hem de günümüzde karşı karşıya olduğu fırsatlar ve sorunlar hakkında bilgi verdi.

Et ve hayvancılık sektöründe yaşanan değişimlerin değerlendirildiği toplantıda, üretimden tüketiciye uzanan süreçte yaşanan dönüşüm ve sektörün geleceğine ilişkin öngörüler de paylaşıldı.

ALANYA EKONOMİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ KONUŞULDU

Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum ise yaptığı değerlendirmede kentin ekonomik geçmişine ışık tuttu. Alanya’nın tarım ağırlıklı bir ekonomiden uluslararası turizm merkezi kimliğine dönüşüm sürecini anlatan Korum, geçmişten bugüne yaşanan değişimlerin kent kültürüne ve ticari hayata etkilerini aktardı.

Katılımcılar, Alanya’nın ekonomik gelişiminde üretimin önemine vurgu yaparken, kentin geleceği açısından tarım, turizm ve ticaretin birlikte güçlendirilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

ALANYA’NIN GELECEĞİNE DAİR FİKİR ALIŞVERİŞİ

Buluşmada sadece geçmiş değil, Alanya’nın geleceği de konuşuldu. Kentin marka değerinin korunması, yerel üretimin desteklenmesi, genç girişimcilerin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyüme konuları gündeme geldi.

Katılımcılar, Alanya’nın sahip olduğu potansiyelin doğru planlamalarla daha da ileri taşınabileceğini ifade ederek, bu tür buluşmaların kent hafızasının korunması ve ortak aklın oluşturulması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Programın sonunda davetliler, nazik ev sahipliklerinden dolayı Hasan Hacıince ve Ahmet Hacıince’ye teşekkür etti. Samimi sohbetler eşliğinde gerçekleşen kahvaltı programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Alanya’nın geçmişini, bugününü ve geleceğini bir araya getiren buluşma, kentin köklü değerlerinin ve ortak hafızasının yaşatılması adına anlamlı bir organizasyon olarak değerlendirildi. (Şerife ÇOBAN)