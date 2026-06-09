Alanya’da hafta sonu gerçekleştirilen düğün organizasyonu, bölgeden çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. İshaklı Mahallesi Muhtarı Rasim Okyanus ile Selime ve Ali Tekin’in kızları Ayşe Tekin, düzenlenen törenle evlendi.

İshaklı ve Çamlıca mahallelerinde yapılan kır düğününün ardından kutlamalar Olive Garden’da devam etti. Çiftin nikâhı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak tarafından kıyıldı.

Nikâh töreninde şahitlik görevini Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İrfan Tekin ve Abdullah Tekin üstlendi.

Nikâh memurunun sorusuna “Evet” yanıtını veren Rasim Okyanus ve Ayşe Tekin, davetlilerin alkışları eşliğinde evlilik cüzdanlarını aldı. Tören boyunca çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Nikâhın ardından düzenlenen kutlamada davetliler müzik eşliğinde eğlenirken, yeni evli çift tebrikleri kabul etti. Gece boyunca süren programda aileler ve yakın dostlar da genç çifti yalnız bırakmadı.

Rasim Okyanus ve Ayşe Tekin çifti, düğün törenine katılan tüm misafirlere teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı.